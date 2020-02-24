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Суркіс назвав умову, за якої VAR буде успішним в УПЛ

24 лютого 21:55 332 Читать на русском
Суркіс назвав умову, за якої VAR буде успішним в УПЛ
Ігор Суркіс / фото із соцмереж

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про своє ставлення до впровадження системи VAR в УПЛ.

"Це хороша система. Якщо люди, які на ній працюють, будуть працювати так само, як в Європі, професійно підходити до цього, правильно розуміти і трактувати суперечливі моменти, то я тільки за, щоб футбол був чесний.

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Я за те, щоб м'ячі, які забивають чесно, зараховували, а ті, які забиті з положення поза грою чи з якимись іншими порушеннями – скасовували", – сказав Суркіс в коментарі програмі ПроФутбол.

Нагадаємо, система почала працювати в УПЛ з 19 туру. Щоправда, VAR буде використовуватись лише у двох матчах кожного туру.

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Відеоновини Динамо Динамо Ігор Суркіс Відеоасистент арбітра (VAR)
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