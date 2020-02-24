Суркис назвал условие, при котором VAR будет успешным в УПЛ

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о своем отношении к внедрению системы VAR в УПЛ.

"Это хорошая система. Если люди, которые на ней работают, будут работать так же, как в Европе, профессионально подходить к этому, правильно понимать и трактовать спорные моменты, то я только за, чтобы футбол был честен.

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Я за то, чтобы мячи, которые забивают честно, засчитывали, а те, которые забиты из положения вне игры или с какими-то другими нарушениями – отменяли", – сказал Суркис в комментарии программе ПроФутбол.

Напомним, система начала работать в УПЛ с 19 тура. Правда, VAR будет использоваться только в двух матчах каждого тура.

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