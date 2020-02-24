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УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингу

20:10 2616 Читать на русском
УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингу
Денис Попов і Жуніор Мораєс / Фото: Іван Вербицький

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) презентував цікаву статистику жовтих і червоних карток у різних лігах.

Football Observatory проаналізувала середню кількість карток в матчах 92 топ-дивізіонів у сезонах 2019 та 2019/20 (до 17 лютого 2020 року). Відповідно до цієї статистики сформувався своєрідний рейтинг грубості чемпіонатів. Звичайно, потрібно враховувати стиль суддівства у різних країнах і ще низку чинників, однак жовті та червоні картки можна взяти за основу.

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Українська Прем'єр-ліга – лідер за картками серед європейських чемпіонатів. У середньому за матч у нас демонструють 6.19 картки: 5.67 жовтих і 0.43 червоних. УПЛ посіла шосте місце у світовому рейтингу, топ-10 якого майже повністю сформували латинські ліги. На першій сходинці – болівійська Прімера (7.01 картки за гру).

На іншому кінці рейтингу – Східна Азія та Північна Європа. Дехто може побачити кореляцію між грубістю чемпіонату та менталітетом населення в окремих країнах. Найкоректнішою лігою з великим відривом стала японська J1 (2.26 картки за матч), далі йде норвезька Елітесеріен (3.11 картки за матч). У "позитивну" десятку потрапила АПЛ – тут не обійтися без жартів про "англійський футбол, в якому лояльні судді дають боротися".

Серед європейських топ-ліг найближчою до УПЛ є італійська першість:

Серія А – 5.82 картки (5.51 жовтих, 0.31 червоних)

Ла Ліга – 5.51 картки (5.28 жовтих, 0.23 червоних)

Бундесліга – 4.13 картки (3.94 жовтих, 0.19 червоних)

Ліга 1 – 3.98 картки (3.72 жовтих, 0.26 червоних)

АПЛ – 3.74 картки (3.61 жовтих, 0.13 червоних)

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Рейтинг найбільш грубих команд очолили уругвайські Монтевідео Вондерерс (4.05 картки за гру) і Рампла Хуніорс (4 картки за гру). У лідерах знову Латинська Америка, однак топ-10 замикає український ФК Львів. В середньому "містяни" отримують 3.78 картки: 3.45 жовтих і 0.33 червоних.



У провідних європейських чемпіонатах судді найчастіше карають Болонью (3.71 картки на матч), а найрідше – дортмундську Борусію (1 картка на матч). "Джмелі" разом з Црвеною Звездою дивом пробилися в десятку найкоректніших команд світу, де господарюють японці. На першому місці – ФК Токіо.

Десна – найкоректніша команда УПЛ. У середньому за гру підопічні Олександра Рябоконя отримують лише 2.17 картки. Ба більше, за весь сезон вони не заробили жодного вилучення. Шахтар посів друге місце в рейтингу (2.22 картки за матч), а Динамо розмістилося на 5 сходинці (2.94 картки за матч).

Серія А: найкращі – Парма (2.25 картки) та Аталанта Руслана Маліновського (2.29).

Ла Ліга: найкращий – Реал Сосьєдад (2.04 картки), Реал коректніший за Барселону (2.46 проти 2.79).

Бундесліга: найкращі – Борусія Д і РБ Лейпциг (одна та півтори картки відповідно).

Ліга 1: найкращий – Анже (1.6 картки), ПСЖ – шостий (1.8).

АПЛ: найкращий в рейтингу – Ліверпуль (1.04 картки), найгірший – Арсенал (2.58), Манчестер Сіті не без допомоги Олександра Зінченка – п'ятий знизу (2.16).

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