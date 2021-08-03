"У нас немає ніякого фарм-клубу. Не треба порівнювати з Маріуполем. Там є президент клубу, який багато років вкладає гроші в Чорноморець. І він вибрав такий шлях розвитку. Він запросив Мороза, а Мороз як тренер запросив футболістів.

Суркіс оцінив імовірність нових трансферів Динамо

Якби ми хотіли зробити фарм-клуб, ми б віддали туди Булецу, Русина та багатьох інших гравців основного складу, щоб вони створювали конкуренцію. Мороз вважає, що він в боргу перед хлопцями, яких виховав. Він хоче вивести їх на новий якісний рівень, тому їх взяв і їм довіряє. Я впевнений, що Чорноморець і ці хлопці будуть прогресувати. А якщо у Климова буде бажання викупити якихось гравців, ми теж не будемо заперечувати. Але порівнювати з фарм-клубом – це просто смішно.

Які умови оренди? Схоже, що ці футболісти зможуть грати. Бачу, в першій грі грало більше динамівців, в останній відіграло менше. Думаю, що Мороз розбереться. Чи зможуть грати проти Динамо? Я ж колись говорив, що ми дозволимо грати всім, якщо це буде дзеркально з іншого боку – зі сторони нашого головного конкурента", – заявив Суркіс в ефірі програми Профутбол Digital.

До слова, за одеський колектив, який тренує колишній наставник Динамо U-21, наразі виступають 14 футболістів киян – це Кадірі, Кучерук, Скорко, Кузик, Смирний, Цітаішвілі, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Білошевський, Надольський, Ісаєнко, Ванат та Сухоручко.

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