"У нас нет никакого фарм-клуба. Не надо сравнивать с Мариуполем. Там есть президент клуба, который много лет вкладывает деньги в Черноморец. И он выбрал такой путь развития. Он пригласил Мороза, а Мороз как тренер пригласил футболистов.

Суркис оценил вероятность новых трансферов Динамо

Если бы мы хотели сделать фарм-клуб, мы бы туда отдали Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они создавали конкуренцию. Мороз считает, что он в долгу перед ребятами, которых воспитал. Он хочет вывести их на новый качественный уровень, поэтому их взял и им доверяет. Я уверен, что Черноморец и эти ребята будут прогрессировать. А если у Климова будет желание выкупить каких-то игроков, мы тоже не будем возражать. Но сравнивать с фарм-клубом – это просто смешно.

Условия аренды? Похоже, что эти футболисты смогут играть. Вижу, в первой игре играло больше динамовцев, в последней сыграло меньше. Думаю, что Мороз разберется. Смогут ли играть против Динамо? Я когда-то говорил, что мы позволим играть всем, если это будет зеркально с другой стороны – со стороны нашего главного конкурента", – заявил Суркис в эфире программы Профутбол Digital.

К слову, за одесский коллектив, который тренирует бывший наставник Динамо U-21, сейчас выступают 14 футболистов киевлян – это Кадири, Кучерук, Скорко, Кузык, Смирный, Цитаишвили, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Билошевський, Надольский, Исаенко, Ванат и Сухоручко.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло