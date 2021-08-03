Нагадаємо, влітку Динамо підписало п'ятьох новачків – Дениса Антюха, Іллю Шкуріна, Еріка Раміреса, Владислава Кулача та Самба Діалло. Щоправда, про перехід останнього офіційно так і не оголосили.

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"Чи приїде ще хтось в Динамо? Навіщо розкривати? Може, і приїдуть. У нас є час, ми дивимося. І, цілком можливо, що на цьому трансфери в нас не закінчаться", – коротко резюмував Ігор Суркіс в ефірі програми Профутбол Digital.

До слова, кияни стартували в УПЛ 2021/22 впевненою перемогою над Вересом. Поєдинок на НСК Олімпійський завершився перемогою Динамо – 4:0.

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