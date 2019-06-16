Суркіс написав відкритого листа Петракову

Президент Динамо Ігор Суркіс звернувся до головного тренера збірної України U-20 Олександра Петракова.

"Від імені всіх динамівців прийміть щирі вітання з нагоди виграшу чемпіонату світу U-20, який завершився в Польщі.

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Протягом усього турніру, на якому ваші підопічні не програли жодного матчу, футболісти нашої збірної продемонстрували командну єдність, а також волю до перемоги, змушуючи всіх співвітчизників пишатися досягненнями нашої команди.

Приємно, що до найбільшої перемоги на рівні збірних за час незалежності України приєдналися і футболісти київського Динамо – воротар Владислав Кучерук, захисник Денис Попов, півзахисники Георгій Цітаішвілі і Сергій Булеца, а також нападник Владислав Супряга.

Хочеться від щирого серця побажати вам, а також хлопцям, які перебувають на початку свого футбольного шляху, ніколи не збавляти обертів і завжди впевнено йти тільки вперед. І нехай сила, сміливість, підтримка близьких, наполегливість характеру і бойовий дух завжди допомагають досягати перемог", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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