Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20

Україна U-20 переграла Південну Корею U-20 (3:1) у матчі за золото молодіжного Чемпіонату світу-2019. Рахунок та огляд фіналу ЧС-2019 U-20 читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна U-20 – Південна Корея U-20 на "Футбол 24", стартував о 19:00 за київським часом. Молодіжна збірна України до вирішальної зустрічі, яка відбулася на Міському стадіоні в Лодзі, не програла жодного разу, а виграла 5 з 6-и можливих. Причому команда Петракова незмінно відкривала рахунок. Це перший Чемпіонат світу U-20, в якому Україна дійшла до фіналу – досі наші хлопці зупинялися на стадії 1/8. На шляху до історичного досягнення збірна України била і фаворитів, і андердогів. Жертвами юних українців стали США, Катар, Панама, Колумбія (в єдиному нашому матчі в Лодзі) та Італія, а відстояти нічию вдалося лише Нігерії.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2019

Південна Корея U-20 стала першою за 20 років азійською командою, яка побореться за золото турніру. Звітний матч у будь-якому випадку стане історичним. Або українці вперше завоюють золоті медалі молодіжного Мундіалю, або корейці стануть єдиною командою з Азії, якій вдалося виграти футбольний Чемпіонат світу. В обох попередніх фіналах команди з цього континенту програвали європейським збірним по 0:4 – Катар від ФРН у 1981-му, Японія від Іспанії у 1999-му. Утім, корейці цього разу не мають наміру так легко здаватися: вони обігравали Аргентину, ПАР, Японію, Еквадор, а також пройшли по пенальті Сенегал, мінімально поступившись лише Португалії ще у групі.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео голів

Уже на 4-й хвилині Бескоровайний сфолив у своєму штрафному, а нападник Валенсії Лі Кан Ін дуже легко виграв "іспанську" дуель у воротаря Реала Луніна. VAR цього разу нам не допоміг. Булеца зі штрафного, заробленого Цітаішвілі, влучив у руки Лі Кван Йону. Сергій в іншому епізоді на дриблінгу ледь не пройшов Чжи Соля, але кореєць встиг поставити корпус і заробити на собі фол. На 27-й хвилині гру зупинено – через польську спеку юним талантам дали змогу перевести подих і попити води.

Супряга на 34-й зумів виграти боротьбу після відскоку від суперника й ідеально проштовхнув м'яч у нижній кут. Корнієнко і Конопля не скористались першими провалами в лініях корейців – паси в ноги супернику з вигідних позицій без перешкод. Азіати виконали просту комбінацію в нашому штрафному, але О Се Хун вирішив упасти, а не битись за ударну позицію. Кім Се Юн обіграв на швидкості суперника, проте удар не вийшов – значно вище. Се Хун наважився на дальній удар. Непогано, хоч і вище. До перерви 2:1 за влучними ударами на користь наших, а рахунок 1:1.

Корейці почали другий тайм з чергового дальнього удару з тим успіхом, що й у перші 45 хвилин. Булеца загострив на лівому фланзі, але пас динамівця в останній момент перервав голкіпер. Конопля жваво продерся правим флангом, суперники, здавалось, вибили м'яч, проте знову Супрягу. Владислав, який не забивав до фіналу на ЧС-2019, оформив дубль класним ударом у дальній кут.

Динамівська зв'язка ледь не спрацювала на 60-й. Супряга блискуче зачепився за м'яч і видав пас під удар Булеці – снаряд пішов вище, хоча ситуація була відверто гольовою. Владислав травмував плече і майже відразу після цього моменту поступився місцем на полі нашому найкращому бомбардирові Сікану, який дещо несподівано опинився в запасі на вирішальний матч. Корейці видали парочку небезпечних атак, українці навіть дозволили пробити з другого поверху метрів з 10, однак знову не змогли завдати свій другий влучний удар. Корнієнко сміливо підхопив м'яч біля чужих воріт і пробив дальній нижній – мінімально невлучно.

Південна Корея притиснула Україну, і ось уже Лунін витягу снаряд з-під поперечини після чергового верхового удару. Круглий пройшовся по каркасу воріт, а Корнієнко не дав добити, дуже круто підстрахувавши команду і змусивши трибуни скандувати прізвище українського воротаря Реала. Сікан відборовся в центрі поля і в лежачій позиції створив ситуацію для Булеци, якого зупинив тільки корейський воротар. Лі Чже Ік виривався на смертельну відстань до воріт, проте Бондар встиг заблокувати удар – запекла дуель центрбеків у нашому штрафному!

Лі Кан Ін, якого досить надійно прикривали весь матч, ідеально навісив на 193-сантиметрову вежу корейців, але Лунін намертво потягнув. Україна покарала суперника на 89-й. Цітаішвілі зі своєї половини поля на швидкості рвонув у штрафний і влучив у дальній кут. Команда Петракова знову програла боротьбу на другому поверсі, але замкнути скидання корейця завадив надійний Корнієнко. Заслужена перемога нашої унікальної молодіжки з рахунком 3:1. Вольова та історична – збірна України з футболу вперше виграла Чемпіонат світу, хай навіть і U-20. Бравіссімо, наші чемпіони світу!