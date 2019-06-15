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УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20

20:55 3632 Читать на русском
Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20
Україна U-20 – Південна Корея U-20 15 червня 2019: рахунок і звіт матчу – фінал Чемпіонату світу-2019

Україна U-20 переграла Південну Корею U-20 (3:1) у матчі за золото молодіжного Чемпіонату світу-2019. Рахунок та огляд фіналу ЧС-2019 U-20 читайте в цій новині на "Футбол 24".

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Матч, як і онлайн-трансляція Україна U-20 – Південна Корея U-20 на "Футбол 24", стартував о 19:00 за київським часом. Молодіжна збірна України до вирішальної зустрічі, яка відбулася на Міському стадіоні в Лодзі, не програла жодного разу, а виграла 5 з 6-и можливих. Причому команда Петракова незмінно відкривала рахунок. Це перший Чемпіонат світу U-20, в якому Україна дійшла до фіналу – досі наші хлопці зупинялися на стадії 1/8. На шляху до історичного досягнення збірна України била і фаворитів, і андердогів. Жертвами юних українців стали США, Катар, Панама, Колумбія (в єдиному нашому матчі в Лодзі) та Італія, а відстояти нічию вдалося лише Нігерії.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2019

Південна Корея U-20 стала першою за 20 років азійською командою, яка побореться за золото турніру. Звітний матч у будь-якому випадку стане історичним. Або українці вперше завоюють золоті медалі молодіжного Мундіалю, або корейці стануть єдиною командою з Азії, якій вдалося виграти футбольний Чемпіонат світу. В обох попередніх фіналах команди з цього континенту програвали європейським збірним по 0:4 – Катар від ФРН у 1981-му, Японія від Іспанії у 1999-му. Утім, корейці цього разу не мають наміру так легко здаватися: вони обігравали Аргентину, ПАР, Японію, Еквадор, а також пройшли по пенальті Сенегал, мінімально поступившись лише Португалії ще у групі.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео голів

Уже на 4-й хвилині Бескоровайний сфолив у своєму штрафному, а нападник Валенсії Лі Кан Ін дуже легко виграв "іспанську" дуель у воротаря Реала Луніна. VAR цього разу нам не допоміг. Булеца зі штрафного, заробленого Цітаішвілі, влучив у руки Лі Кван Йону. Сергій в іншому епізоді на дриблінгу ледь не пройшов Чжи Соля, але кореєць встиг поставити корпус і заробити на собі фол. На 27-й хвилині гру зупинено – через польську спеку юним талантам дали змогу перевести подих і попити води.

Супряга на 34-й зумів виграти боротьбу після відскоку від суперника й ідеально проштовхнув м'яч у нижній кут. Корнієнко і Конопля не скористались першими провалами в лініях корейців – паси в ноги супернику з вигідних позицій без перешкод. Азіати виконали просту комбінацію в нашому штрафному, але О Се Хун вирішив упасти, а не битись за ударну позицію. Кім Се Юн обіграв на швидкості суперника, проте удар не вийшов – значно вище. Се Хун наважився на дальній удар. Непогано, хоч і вище. До перерви 2:1 за влучними ударами на користь наших, а рахунок 1:1.

Корейці почали другий тайм з чергового дальнього удару з тим успіхом, що й у перші 45 хвилин. Булеца загострив на лівому фланзі, але пас динамівця в останній момент перервав голкіпер. Конопля жваво продерся правим флангом, суперники, здавалось, вибили м'яч, проте знову Супрягу. Владислав, який не забивав до фіналу на ЧС-2019, оформив дубль класним ударом у дальній кут.

Динамівська зв'язка ледь не спрацювала на 60-й. Супряга блискуче зачепився за м'яч і видав пас під удар Булеці – снаряд пішов вище, хоча ситуація була відверто гольовою. Владислав травмував плече і майже відразу після цього моменту поступився місцем на полі нашому найкращому бомбардирові Сікану, який дещо несподівано опинився в запасі на вирішальний матч. Корейці видали парочку небезпечних атак, українці навіть дозволили пробити з другого поверху метрів з 10, однак знову не змогли завдати свій другий влучний удар. Корнієнко сміливо підхопив м'яч біля чужих воріт і пробив дальній нижній – мінімально невлучно.

Південна Корея притиснула Україну, і ось уже Лунін витягу снаряд з-під поперечини після чергового верхового удару. Круглий пройшовся по каркасу воріт, а Корнієнко не дав добити, дуже круто підстрахувавши команду і змусивши трибуни скандувати прізвище українського воротаря Реала. Сікан відборовся в центрі поля і в лежачій позиції створив ситуацію для Булеци, якого зупинив тільки корейський воротар. Лі Чже Ік виривався на смертельну відстань до воріт, проте Бондар встиг заблокувати удар – запекла дуель центрбеків у нашому штрафному!

Лі Кан Ін, якого досить надійно прикривали весь матч, ідеально навісив на 193-сантиметрову вежу корейців, але Лунін намертво потягнув. Україна покарала суперника на 89-й. Цітаішвілі зі своєї половини поля на швидкості рвонув у штрафний і влучив у дальній кут. Команда Петракова знову програла боротьбу на другому поверсі, але замкнути скидання корейця завадив надійний Корнієнко. Заслужена перемога нашої унікальної молодіжки з рахунком 3:1. Вольова та історична – збірна України з футболу вперше виграла Чемпіонат світу, хай навіть і U-20. Бравіссімо, наші чемпіони світу!

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