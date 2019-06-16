Суркис написал открытое письмо Петракову

Президент Динамо Игорь Суркис обратился к главному тренеру сборной Украины U-20 Александру Петракову.

"От имени всех динамовцев примите искренние поздравления по случаю выигрыша чемпионата мира (U-20), который завершился в Польше.

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На протяжении всего турнира, на котором ваши подопечные не проиграли ни одного матча, футболисты нашей сборной продемонстрировали командное единство, а также волю к победе, заставляя всех соотечественников гордиться достижениями нашей команды.

Приятно, что к самой крупной победы на уровне сборных за время независимости Украины присоединились и футболисты киевского Динамо – вратарь Владислав Кучерук, защитник Денис Попов, полузащитники Георгий Цитаишвили и Сергей Булеца, а также нападающий Владислав Супряга.

Хочется от всей души пожелать вам, а также ребятам, которые находятся в начале своего футбольного пути, никогда не сбавлять обороты и всегда уверенно идти только вперед. И пусть сила, смелость, поддержка близких, настойчивость характера и боевой дух всегда помогают достигать побед", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

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