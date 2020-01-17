Суркіс може, не напружуючись, до червня заробити на всіх трьох моїх гравцях, – Селюк

Одіозний агент Дмитро Селюк оцінив потенційну вигоду київського Динамо від співпраці з його клієнтами.

"Прийшли молоді талановиті футболісти. Вже сьогодні це може принести гроші клубу, якщо Динамо продасть в Галатасарай Беніто, який навіть не встигне приїхати до Києва. Що в цьому поганого?

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Звідки все це? Якась жовч, неприязнь, неприйняття. Навпаки, молоді хороші хлопці. Чим вони погані? Навпаки, Суркіс може вже, не напружуючись, до червня заробити на всіх трьох, ще з огляду на те, за скільки вони прийшли. Вони ще не почали працювати, а я їх можу вже продати дорожче. Вчора до мене підходили в Лондоні, щоб Беніто відмовився і перейшов в іншу команду. Що мені вам розповідати?" – розповів Селюк в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, наразі Динамо співпрацює з трьома підопічними скандального агента – Джозефом Окоро, Ібрагімом Каргбо та Олабріаном Муїва на прізвисько Беніто.

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