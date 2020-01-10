"Витягніть його язик зі ср*ки Суркіса": Смалійчук жорстко наїхав на Селюка

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував співпрацю агента Дмитра Селюка з київським Динамо.

"Заберіть вже в цього "мега-агента" мікрофон, або хоча б просто витягніть його язик зі ср*ки Суркіса. Це йо**ний стид і величезний удар по іміджу нашої професії.

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Сподіваюсь, Ігор Михайлович ще до того, як його весь стадіон і місто почнуть прохати від**атись від Динамо, розбереться в ситуації і повивозить в ліс цих всіх селюхів, шабліів і корумпованих динамівських сердець .

P.S. Ніколи не працював, не працюю і не ставлю собі за мету працювати з клубом Динамо Київ як агент", – зазначив Смалійчук у своєму Facebook.

Нагадаємо, кілька місяців тому Олег Смалійчук покинув посаду віце-президента львівських Карпат.

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