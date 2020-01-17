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Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк

17 января 11:04 903 Читати українською
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
Дмитрий Селюк / Фото из открытых источников

Одиозный агент Дмитрий Селюк оценил потенциальную выгоду киевского Динамо от сотрудничества с его клиентами.

"Пришли молодые талантливые футболисты. Уже это может принести деньги клубу, если Динамо продаст в Галатасарай Бенито, который даже не успеет приехать в Киев. Что в этом плохого?

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Откуда все это? Какая-то желчь, неприязнь, неприятие. Напротив, молодые хорошие ребята. Чем они плохи? Напротив, Суркис может уже, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех, еще учитывая то, за сколько они пришли. Они еще не начали работать, а я их могу уже продать дороже. Вчера ко мне подходили в Лондоне, чтобы Бенито отказался и перешел в другую команду. Что мне вам рассказывать?" – рассказал Селюк в интервью Tribuna.

Напомним, сейчас Динамо сотрудничает с тремя подопечными скандального агента – Джозефом Окоро, Ибрагимом Каргбо и Олабрианом Муива по кличке Бенито.

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Динамо Киев Динамо Киев Дмитрий Селюк Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо Трансферы Динамо Киев Игорь Суркис Джозеф Окоро Джозеф Окоро Олабиран Муйива (Бенито) Олабиран Муйива (Бенито)
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