"Непростий поєдинок? А чому він повинен бути простим? Якщо в кожній зустрічі суперники будуть показувати гру, незалежно від рівня опонентів, перебуваючи в нижній частині таблиці, то це буде не просто видовище. Це буде чемпіонат, в якому кожна команда зможе протистояти іншій і заробляти очки.

Порятунок киян імені Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Львів – 3:1

Сьогоднішній матч – не виняток. Динамо змінило практично половину складу. Вийшло 6 нових гравців, вони не зіграні між собою. Але це не може бути виправданням, тому що в першому таймі ми взагалі не бачили Динамо як команду, яка здатна забити один або два м'ячі.

На другий тайм вийшли гравці основи. Забили в перші 5 хвилин гол. А потім ви бачили гойдалки. Вважаю, хлопці, які вийшли у другому таймі, здатні навіть на більше, ніж показали в матчі. Але мені подобаються такі матчі", – поділився Григорій Суркіс у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Динамо лише на останніх хвилинах вирвало перемогу над Львовом (3:1), а головним героєм зустрічі став Шапаренко, який відзначився голом зі штрафного та асистом.

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