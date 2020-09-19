Перший тайм команди провели досить в'яло та мали небагато моментів для забитого голу. На другий тайм Луческу випустив одразу чотирьох лідерів, що призвело до першого голу – Циганков впевнено реалізував пенальті. Львів досить швидко відігрався, буквально занісши м'яч у ворота. Гра йшла до нічиєї, проте Шапаренко вирішив долю поєдинку. Спочатку Микола розкішно забив зі штрафного, а трохи згодом асистував Супрязі, красиво обігравши перед цим захисника.

Динамо дотиснуло Львів завдяки Шапаренку в дуже нервовому матчі з вилученням і скандалом між тренерами

Таким чином, Динамо набрало 7 очок та піднялось на другу сходинку, Львів з 0 очок залишився на дні турнірної таблиці.