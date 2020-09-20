"Непростой поединок? А почему он должен быть простым? Если в каждой встрече соперники будут показывать игру, независимо от уровня оппонентов, находясь в нижней части таблицы, то это будет не просто зрелище. Это будет чемпионат, в котором каждая команда сможет противостоять другой и зарабатывать очки.

Спасение киевлян имени Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Львов – 3:1

Сегодняшний матч – не исключение. Динамо сменило практически половину состава. Получилось 6 новых игроков, они не сыграны между собой. Но это не может быть оправданием, так как в первом тайме мы вообще не видели Динамо как команду, которая способна забить один или два мяча.

На второй тайм вышли игроки основы. Забили в первые 5 минут гол. А потом вы видели качели. Считаю, ребята, которые вышли во втором тайме, способны даже на большее, чем показали в матче. Но мне нравятся такие матчи", – поделился Григорий Суркис в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо лишь на последних минутах вырвало победу над Львовом (3:1), а главным героем встречи стал Шапаренко, который отметился голом со штрафного и ассистом.

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