"Ще коли я закінчував роботу в Маріуполі (2015 рік), Григорій Михайлович запрошував мене в Динамо. Але я не міг прийняти цю пропозицію, оскільки у мене були зобов'язання перед керівниками. У підсумку в Києві вибрали Сергія Реброва – і не помилилися.

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Коли почалася війна, я ухвалив рішення закінчити тренерську кар'єру, але кожна відставка наставника в Динамо супроводжувалася дзвінком від Суркіса, і я щоразу переконувався в тому, що Григорій Михайлович – дуже мудра людина. Тепер він не запрошував мене тренером, знаючи про те, що свої рішення я не змінюю. Кликав начальником команди. Пам'ятав, що на цій посаді я вже працював в Динамо і просив прийти і просто побути поруч з тренерським штабом і молодими хлопцями.

Як я відмовляв? Говорив, що мене бентежить тільки одне – затори в Києві (посміхається). Не міг уявити, що кожен день потрібно годинами добиратися на роботу і повертатися додому. Втім, моя відмова, знову-таки, пішла Динамо на користь, і я цьому щиро радий", – резюмував Павлов у інтерв'ю Команда№1.

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