"Ми повернули чемпіонство до Києва. Це було нелегко. Я вдячний усьому персоналу клубу, який у цей важкий рік, коли така страшна хвороба, як COVID-19, наздогнала весь світ, боровся попри те, що у нас перехворіла майже вся команда. Я вдячний нашим лікарям, працівникам бази. А насамперед я хотів би сказати величезне спасибі Містеру, який за короткий період зумів створити боєздатну команду. Тільки сліпий не бачить, що команда піднялася на якісно новий рівень, грає по-іншому і знає, чого хоче на футбольному полі.

Скажу прямо: призначаючи головним тренером Містера, я ризикував. Але цей ризик виправдовується. Я дуже вдячний Мірчі Луческу, і дай бог йому здоров'я, щоб він ще багато років міг працювати на такому рівні. Якщо ми прагнемо в Європу, то і на зміну місць роботи тренера повинні реагувати по-європейськи. А не так, як реагують окремі наші вболівальники. У основної маси вболівальників сьогодні свято. Попри те, що на стадіоні відсутні глядачі, енергетично відчувається, що мільйони вболівальників підтримували нашу команду протягом сезону.

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Я вже весь облитий шампанським, тому нехай команда підкидає мене вже після завоювання Кубка. Головне – вони самі розуміють, що піднялися на новий для себе рівень. Але залишатися на цьому рівні не можна, потрібно рости і йти вперед. Чи залишиться тренер на наступний сезон? Я впевнений, що Мірча Луческу залишиться тренером, тому що у нього чинний контракт. У мене немає жодних сумнівів. Він створював цю команду, будував її. Думаю, що пора вже замахнутися на досягнення в Європі.

Ми переконуємося в тому, що молоде покоління Динамо грає на високому рівні. Протистояли в Лізі чемпіонів таким командам, як Барселона і Ювентус, грають у збірній і набираються досвіду. У нас є і більш досвідчені футболісти – Сидорчук, Кендзьора, Бущан, Циганков. Усім хлопцям є куди рости. Але якщо ти ростеш, не досягаючи результатів, то це зростання нічого не дає. Я зараз сказав гравцям, щоб вони не забували, що попереду – три гри в чемпіонаті. І вони в жодному разі не можуть розслаблятися, а повинні представляти команду вже в статусі чемпіона.

Хочу підкреслити, що все це завдяки моєму, можливо, неординарному рішенню на початку сезону. Коли прийшов Містер, у нас були здорові вісім гравців основного складу. Я пропонував йому посилити досвідченим гравцем лінію захисту й інші позиції. Я розумів, що неможливо досягти результату та намагатися потрапити до Ліги чемпіонів за рахунок молодих і необстріляних гравців. Містер сказав, що дасть їм можливість показати себе та вийти на якісно новий рівень. Це було не моє небажання купувати футболістів, а Містер захотів працювати з цими хлопцями. Гадаю, кожен із них, качаючи тренера, повинен сказати йому величезне спасибі за надану довіру. А вони у свою чергу цю довіру виправдали. Сьогодні це єдиний колектив, єдина команда, яка, піднявшись на певний рівень, повинна йти далі.

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Я не хочу оцінювати, що відбувається в донецькому Шахтарі. Я оцінюю рівень своєї команди. А наша команда піднялася на якісно новий рівень. Ще раз хочу подякувати всім, хто нас підтримував. Зокрема моєму брату, який підтримував мене у важкі часи, коли я не спав ночами. Але насамперед чемпіонство особисто я присвячую своєму батькові, який не дожив три місяці до цієї перемоги. Він прожив 101 рік і був уболівальником зі стажем понад 80 років. Якби він дожив до цієї перемоги, то радів і танцював би сьогодні разом із нами.

Підсилення? Якщо в цьому буде необхідність, ми будемо бачити, що купуємо футболіста більш якісного, ніж є у нас, і він дійсно посилить команду – то ми, природно, будемо намагатися це зробити. Але ці питання сьогодні мені навіть ставити некоректно – їх треба ставити головному тренеру. Моє завдання – купити того чи іншого футболіста, якого захоче головний тренер", – заявив Суркіс у коментарі Профутбол Digital.

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