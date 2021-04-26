"Еще когда я заканчивал работу в Украине (2015), Григорий Михайлович приглашал меня в Динамо. Но я не мог принять это предложение, поскольку у меня были обязательства перед руководителями. В итоге в Киеве выбрали Сергея Реброва – и не ошиблись.

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Когда началась война, я принял решение закончить тренерскую карьеру, но каждая отставка наставника в Динамо сопровождалась звонком от Суркиса, и я каждый раз убеждался в том, что Григорий Михайлович – мудрейший человек. Теперь он не приглашал меня тренером, зная о том, что свои решения я не меняю. Звал начальником команды. Помнил, что на этой должности я уже работал в Динамо и просил прийти и просто побыть рядом с тренерским штабом и молодыми ребятами.

Как я отказывал? Говорил, что меня смущает только одно – пробки в Киеве (улыбается). Не мог представить, что каждый день нужно часами добираться на работу и возвращаться домой. Впрочем, мой отказ, опять-таки, пошел Динамо на пользу, и я этому искренне рад", – резюмировал Павлов в интервью Команда№1.

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