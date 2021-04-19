"Суркіс каже, що Суперліга – це неможлива історія": журналіст – про реакцію президента Динамо на новий турнір
Журналіст Ігор Циганик розкрив ставлення президента Динамо до оголошення про старт Європейської Суперліги.
Як відомо, 12 європейських клубів офіційно оголосили про створення Суперліги, старт якої планується ще у поточному році. УЄФА категорично засудив такі дії – справа може дійти навіть до дискваліфікації футболістів та заборони виступати за національні збірні. Чимало відомих футбольних персон також не в захваті від нового турніру.
Учасники Суперліги не зможуть грати за збірні – Зінченко постане перед вибором напередодні Євро
"Дуже довго ми говорили з президентом Динамо. І він каже, що це неможлива історія. Тому що деякі клуби вважають, що вони можуть забрати весь футбол під себе.
У мене таке враження, що Суперліга – це мертвонароджене дитя. Заявили, поторгувалися. УЄФА зараз буде приймати жорсткі міри. Ті будуть подавати в суди. Я думаю, що в цій історії буде певний компроміс",– розповів Циганик в ефірі Циганик Live.
Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі