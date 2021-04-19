Як відомо, 12 європейських клубів офіційно оголосили про створення Суперліги, старт якої планується ще у поточному році. УЄФА категорично засудив такі дії – справа може дійти навіть до дискваліфікації футболістів та заборони виступати за національні збірні. Чимало відомих футбольних персон також не в захваті від нового турніру.

Учасники Суперліги не зможуть грати за збірні – Зінченко постане перед вибором напередодні Євро

"Дуже довго ми говорили з президентом Динамо. І він каже, що це неможлива історія. Тому що деякі клуби вважають, що вони можуть забрати весь футбол під себе.

У мене таке враження, що Суперліга – це мертвонароджене дитя. Заявили, поторгувалися. УЄФА зараз буде приймати жорсткі міри. Ті будуть подавати в суди. Я думаю, що в цій історії буде певний компроміс",– розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі