"Ми всі проти створення Суперліги. Гравці, які гратимуть там, отримають заборону брати участь у чемпіонатах світу і Європи. Їм не дозволять грати за свої збірні. Всі конфедерації з цим погодились", – цитує Чеферіна Marca.

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До слова, 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан. Це означає, що Олександр Зінченко та Андрій Лунін, найімовірніше, стоятимуть перед вибором напередодні чемпіонату Європи влітку.

До слова, раніше ФІФА негативно відреагувала на запуск Суперліги, а до цього також погрожувала штрафами та банами учасникам.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі