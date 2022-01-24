Захисник Динамо Артем Шабанов може продовжити кар'єру у Страсбурзі, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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У запрошенні динамівця зацікавлений особисто спортивний координатор клубу Кадер Мангане. Українець мав би підстрахувати захисне тріо – Джіку-Перен-Ньямсі, завдяки якому, зокрема, Страсбург перебуває у топ-4 Ліги 1. Офіційної пропозиції до офісу Динамо поки не надходило, але попередні переговори вже проведено – трансфером займаються представники французької агенції Вадима Васільєва.

Нагадаємо, Страсбург після 22-х турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Франції четвертим, маючи у своєму активі 35 очок.

Шабанов у поточному сезоні провів за Динамо 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює 29-річного оборонця у 1,2 млн євро.

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