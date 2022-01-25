"Почему клуб не усиливается за деньги, заработанные в Лиге чемпионов? Пусть болельщики посчитают, что было за три предыдущих года. Когда я со своими партнерами ежегодно доставал 35-40 млн, тратил их, и мы нигде не играли. Это болельщики не считают? Баланс нужно делать не за один год, а делать его в целом. На сегодняшний день даже денег, которые мы получили от Лиги чемпионов, не хватает на содержание клуба.

Шабанов может продолжить карьеру во Франции, – источник

Я не собираюсь показывать аудит, который производится в клубе каждый год. Мы отчитываемся перед УАФ и УЕФА. Но в этом году построено шесть новых полей. Каждое из них стоит не менее 500 тысяч евро. Это стадион Динамо, два поля на базе, одно поле в детской школе. Такое же поле было сделано на НСК Олимпийский.

Полностью модернизированный манеж. Все было снесено, остались только стены. Буяльский вышел на поле и сказал, что на таких полях еще не играл. Луческу категорически не признавал манеж со старым покрытием. Говорил, что оно травмоопасно. Теперь ребята четыре дня тренировались в манеже. Никакой травмоопасности не было. Через год первая команда туда зайдет 5-10 раз. Этот манеж сделан для детей, которые не могут в таких погодных условиях тренироваться в детской спортивной школе", – поделился Суркис в шоу Бомбардир.

Динамо – Расинг: второй подряд разгром от киевлян, Кулач подает пример Супряге, первые выводы из сбора в Испании