Олексій Михайличенко розповів про патріотичний експрес-лікбез для Пола Гаскойна під час спільних виступів за Рейнджерс.

"Колись я жорстко відповів Гаскойну на якесь зауваження, а він мене обізвав: "You Russian bastard". Я йому кажу: "You Scottish bastard".

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Для нього не "бастард" було образливим, а "шотландець", тому що Гаскойн – англієць. Він обурився: "No! I'm English bastard". Тоді я йому кажу: "Я не Russian bastard, а Ukrainian". Після цього ми обнялися – нічия. В результаті з Гаскойном у мене склалися хороші відносини.

Дуже прикро, що Мілевський повторює долю Гаскойна. Не всі футболісти можуть знайти себе після ігрової кар'єри. Я не сказав би, що Мілевський гірший за Гаскойна. Артем грав на чемпіонаті світу, є віце-чемпіоном Європи у складі України U-21, здобув купу титулів з Динамо.

Будемо сподіватись, що з Мілевським все буде гаразд, він був класним футболістом і є доброю людиною. Мабуть, йому важко відмовляти друзям. Сподіваюсь, він вилікується і зможе знайти себе у житті. Щиро бажаю йому цього", – сказав Михайличенко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, українець виступав за Рейнджерс з 1991-го по 1996-й, а Гайскойн – з 1995-го по 1998-й роки.

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