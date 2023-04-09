– Думаю, з кожним туром Динамо буде набирати. Багато молодих хлопців. Ви ж бачите, що перебудовуємося. Дуже важко сьогодні когось запросити до Динамо Київ. Ми хотіли запросити румуна нападника, Мірча Луческу домовився, але батьки чомусь йому заборонили (Даніель Парасків – прим. "Футбол 24").

Йде війна, важко когось покликати. Тому наші хлопці повинні розуміти, що їм наданий шанс. Вони повинні ним скористатися. Інакше війна закінчиться нашою перемогою, і будемо знову увагу звертати на вектор іноземців.

– Люди з "динамівським серцем". Роману Яремчуку поки що важко за кордоном, у Бельгії. Можливо, його в Динамо?

– Можливо, будемо розмовляти. У нього повинно бути прагнення повернутися в рідну команду. Ми би дуже хотіли, щоб такий нападник був у нашій команді. У нього складний час, але він буває у будь-якого футболіста. Тому я сподіваюся, що це пройде.

Буде у нього бажання – я з радістю прийняв би його в команду. Він – дуже гарна людина, патріотична, наш вихованець. Думаю, це було б гарно.

– Чи шкода вам за Циганкова, що пішов після першого кола і не зміг попрощатися з командою? Наскільки для було болючим рішення відпустити його?

– Я розумів, що він давно хоче піти. Якби не війна, це був би цивілізованіший трансфер. Він скористався цією паузою, домовився з Жироною, його агенти і батько десь мав на нього великий вплив.

У фінансовому плані Динамо нічого не втратило. Якщо Циганков добре гратиме, то його продадуть до якогось топ-клубу. У нас є 50%. Він на виду кожного тижня, його гру оцінюють. Це може бути навіть більший трансфер, ніж ми би продали його з Динамо.

Хочу наголосити, що до зимового вікна щодо Циганкова конкретних пропозицій не було. Він пішов, це його право. У мене совість чиста. Ми отримали менше, ніж хотіли, але нічого. Будемо терпіти і чекати. Я буду вболівати за нього, щоб він вийшов на кращий рівень і його продали. А якщо ні, то така його доля і така його ціна", – розповів Ігор Суркіс в ефірі Профутбол Digital.

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте