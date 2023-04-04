Бельгійський клуб в найближче літнє трансферне вікно має намір позбутися українського форварда. В Брюгге на нього вже не розраховують у перспективі, тож чемпіони Бельгії ухвалили рішення продати гравця збірної України.

Бельгійський захисник запропонував Яремчуку рішення після провалу у Брюгге

Як інформує Voetbalkrant, менеджмент клубу вже повідомив гравцеві, що якщо будуть пропозиції, то його не утримуватимуть у команді. "Синьо-чорні" хочуть посилити атаку, але спочатку їм необхідно звільнити місце в команді, а також полегшити зарплатну відомість, адже Яремчук отримує чималі гроші. Однак, через його низьку результативність поки що ніхто не цікавиться українцем.

Нагадаємо, що Брюгге заплатив Бенфіці влітку минулого року за трансфер футболіста 17 мільйонів євро, що є рекордом в історії чемпіонату Бельгії. Сам Яремчук не має наміру активно шукати собі новий клуб. Він хоче спробувати довести свою цінність наступного сезону. Контракт форварда з бельгійцями розрахований до 2026 року. Зазначимо, що українець провів за Брюгге 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

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