Київський клуб домовився з Германштадтом про трансфер 23-річного нападника приблизно за 1 мільйон євро. Однак сам Парасків не зацікавлений у такому розвитку кар'єри, побоюючись війни в Україні. Даніеля підтримав колишній політик та футбольний функціонер.

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"Ну, хто йде на війну? Боже мій! Я теж його вітаю з цим рішенням. Ти їдеш назустріч смерті! За що, за кілька копійок? Наразі він повинен залишитися в Румунії, щоб грати, він повинен грати. Йому потрібна ігрова практика", – сказав Драгомір в інтерв'ю Orange Sport.

До слова, Парасків, хоча й грає за одну з найслабших команд чемпіонату Румунії, демонструє солідну результативність. У нинішньому сезоні Даніель забив 10 голів та ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів ліги. У листопаді дебютував за збірну Румунії і в першому ж матчі забив гол.

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