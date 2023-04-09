– Думаю, с каждым туром Динамо будет набирать. Много молодых парней. Вы видите, что перестраиваемся. Очень тяжело сегодня кого-нибудь пригласить в Динамо Киев. Мы хотели пригласить румына нападающего, Мирча Луческу договорился, но родители почему-то ему запретили (Даниэль Парасков – прим. "Футбол 24" ).

Идет война, тяжело кого-нибудь позвать. Поэтому наши ребята должны понимать, что им предоставлен шанс. Они должны им пользоваться. Иначе война закончится нашей победой, и снова будем обращать внимание на вектор иностранцев.

– Люди с "динамовским сердцем". Роману Яремчуку пока тяжело за границей, в Бельгии. Может, его в Динамо?

– Возможно, будем разговаривать. У него должно быть стремление возвратиться в родную команду. Мы бы очень хотели, чтобы такой нападающий был в нашей команде. У него сложное время, но оно бывает у любого футболиста. Потому я надеюсь, что это пройдет.

Будет у него желание – я бы с радостью принял его в команду. Он – очень хороший человек, патриотичный, наш воспитанник. Думаю, это было бы хорошо.

– Жаль ли вам за Цыганкова, что ушел после первого круга и не смог попрощаться с командой? Насколько было болезненным решение отпустить его?

– Я понимал, что он давно хочет уйти. Если бы не война, это был бы более цивилизованный трансфер. Он воспользовался этой паузой, договорился с Жироной, его агенты и отец где-то оказал на него большое влияние.

В финансовом плане Динамо ничего не потеряло. Если Цыганков будет хорошо играть, то его продадут в какой-то топ-клуб. У нас есть 50%. Он на виду каждую неделю, его игру оценивают. Это может быть даже больший трансфер, чем мы продали бы его из Динамо.

Хочу подчеркнуть, что до зимнего окна по Цыганкову конкретных предложений не было. Он ушел, это его право. У меня совесть чистая. Мы получили меньше, чем хотели, но ничего. Будем терпеть и ждать. Я буду переживать за него, чтобы он вышел на лучший уровень и его продали. А если нет, то такова его судьба и такова его цена", – рассказал Игорь Суркис в эфире Профутбол Digital.

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