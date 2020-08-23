Суркіс дав однозначну відповідь щодо майбутнього Супряги в Динамо

"Багато пліток навколо Супряги. Владислав залишається. Він буде грати у Динамо, він повинен принести нам користь. Не можу сказати, що ми з кимось попрощаємося, у нас в клубі ні на кого немає пропозицій.

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ЗМІ пишуть, що цікавляться тим чи іншим футболістом, але про конкретику ми можемо говорити тільки тоді, коли буде конкретна пропозиція. Поки таких пропозицій не надходило", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, на Владислава полює низка клубів із Серії А.

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