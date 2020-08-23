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Суркис дал однозначный ответ относительно будущего Супряги в Динамо

20:13 - Читати українською
Суркис дал однозначный ответ относительно будущего Супряги в Динамо
Владислав Супряга / Фото ФК Динамо

Президент Динамо рассказал о трансферных слухах вокруг форварда "бело-синих" Владислава Супряги.

"Много сплетен вокруг Супряги. Владислав остается. Он будет играть в Динамо, он должен принести нам пользу. Не могу сказать, что мы с кем-то попрощаемся, у нас в клубе ни на кого нет предложений.

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СМИ пишут, что интересуются тем или иным футболистом, но о конкретике мы можем говорить только тогда, когда будет конкретное предложение. Пока таких предложений не поступало", – сказал Суркис в программе Великий Футбол.

Напомним, по информации СМИ, на Владислава охотится ряд клубов из Серии А.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Владислав Владислав Супряга Игорь Суркис
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