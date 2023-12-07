"Що будемо вирішувати з Минаєм? Ми не повинні їхати... Ми могли б просити асоціацію та УПЛ зарахувати їм технічну поразку.

"Технічна поразка для Миная – цілком реальний варіант": журналіст озвучив козирі Динамо щодо скандального матчу

Пам'ятаєте Інгулець – Шахтар, Маріуполь – Динамо? Але ми цього не хочемо.

Однак їхати туди знову... Ми витратили великі кошти, двi доби там були. Немає освітлення – це смішно. Ми граємо в УПЛ, хочемо грати в Європі, а немає освітлення. Тому, якщо вони хочуть, то нехай приїдуть до нас, ми все підготуємо і будемо грати в Києві", – цитує Суркіса Динамоманія.

Нагадаємо, поєдинок між Минаєм та Динамо мав відбутися у неділю, 3 грудня, о 13:00. Головний арбітр зустрічі Олександр Шандор забрав команди з поля на 64-й секунді через оголошення повітряної тривоги. Оскільки вимушена пауза через загрозу ракетного обстрілу тривала понад годину, сторони ухвалили рішення про перенесення гри на пізніший термін.

Динамо перестріляло Металіст 1925 – перший за три роки асист Супряги допоміг піднятись на п'яте місце