Владислав Супряга сьогодні (12 вересня) опинився у заявці київського клубу на офіційному сайті УПЛ. Нападник отримав номер 21, хоча раніше носив 17 або 89.

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Свого часу Супряга вважався одним з найперспективніших гравців України, і Динамо довелося докласти зусиль, щоб забрати його з СК Дніпро-1. Втім, проблеми зі здоров'ям поставили кар'єру гравця під загрозу. Востаннє Супряга брав участь у офіційному матчі понад рік тому (молодіжна збірна), а за Динамо – взагалі у жовтні 2021-го.

Нещодавно фітнес-тренер Владислава повідомляв про близьке повернення підопічного на поле. Нападнику всього 23 роки, тому надії на "ренесанс" залишаються. Контракт Супряги з Динамо чинний ще 3 роки, ціна за Transfermarkt складає один мільйон євро.

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