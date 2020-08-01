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Супряга й Булеца вже в розташуванні Динамо – чемпіони світу пожертвували відпусткою заради підготовки до сезону

17:06 - Читать на русском
Супряга й Булеца вже в розташуванні Динамо – чемпіони світу пожертвували відпусткою заради підготовки до сезону
Владислав Супряга / Сайт Динамо

Владислав Супряга та Сергій Булеца готуватимуться до нової кампанії разом з Динамо, якому належать їхні контракти.

Чемпіони світу U-20 вже прибули на базу київського клубу у Віті-Литовській, стверджує Динамомания.

Динамо офіційно віддало свого захисника в оренду СК Дніпро-1

Супряга та Булеца навіть перервали свою відпустку, щоб приєднатися до Динамо раніше і краще підготуватися до сезону. Минулу кампанію вони продуктивно провели у оренді за СК Дніпро-1, а тепер спробують показати свій рівень новому наставнику Динамо – Мірчі Луческу. Перше тренування команди під наглядом румуна відбулося 30 липня.

Нагадаємо, 20-річний Супряга у минулому сезоні провів за дніпрян 27 матчів, забив 15 голів у всіх турнірах. В активі 21-річного Булеци 29 поєдинків і 5 голів.

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Теги
Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Сергій Сергій Булеца Владислав Владислав Супряга
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