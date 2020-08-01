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Супряга и Булеца уже в расположении Динамо – чемпионы мира пожертвовали отпуском ради подготовки к сезону

17:06 - Читати українською
Супряга и Булеца уже в расположении Динамо – чемпионы мира пожертвовали отпуском ради подготовки к сезону
Владислав Супряга / Сайт Динамо

Владислав Супряга и Сергей Булеца будут готовиться к новой кампании вместе с Динамо, которому принадлежат их контракты.

Чемпионы мира U-20 уже прибыли на базу киевского клуба в Вите-Литовской, утверждает Динамомания.

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Супряга и Булеца даже прервали свой отпуск, чтобы присоединиться к Динамо раньше и лучше подготовиться к сезону. Прошлую кампанию они продуктивно провели в аренде за СК Днепр-1, а теперь попытаются показать свой уровень новому наставнику Динамо – Мирче Луческу. Первая тренировка команды под наблюдением румына состоялась 30 июля.

Напомним, 20-летний Супряга в прошлом сезоне провел за днепрян 27 матчей, забил 15 голов во всех турнирах. В активе 21-летнего Булецы 29 поединков и 5 голов.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Булеца Владислав Владислав Супряга
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