Булеца і Супряга перервали свою відпустку, щоб приєднатися до Динамо

Обидва футболісти вирішили пожертвувати своєю відпусткою, щоб уже найближчим часом розпочати роботу у складі киян, стверджує Динамоманія.

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До слова, минулий сезон для Супряги та Булеци завершився дещо пізніше, ніж для решти гравців Динамо. Оскільки СК Дніпро-1, кольори якого вони захищали на правах оренди, провів свій останній матч 25 липня.

Нагадаємо, 20-річний Супряга у минулому сезоні провів у складі дніпровського 27 матчів, у яких забив 15 голів у всіх турнірах. В активі 21-річного Булеци 29 поєдинків і 5 голів. Раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 хотів би зберегти обох виконавців іще на один сезон.

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