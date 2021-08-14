Ще один представник Серії А намагається оформити перехід 21-річного українця. Сампдорія вже контактувала щодо цього з Динамо, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Удінезе готовий підписати Супрягу, але на своїх умовах

За інформацією джерела, генуезці бачать у Супрязі партнера для Фабіо Квальярелли. Проблемою може стати формула трансферу – Сампдорія пропонує лише оренду з правом викупу. Раніше повідомлялося, що кияни відмовили Дженоа та Болоньї саме через те, що хочуть здійснити повноцінний трансфер.

Нагадаємо, протягом чи не усього літа Владислава сватали в Дженоа, а рік тому – в Болонью, однак до конкретики справа не дійшла. Минулого сезону Супряга провів 31 поєдинок у складі киян, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери