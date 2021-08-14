Еще один представитель Серии А пытается оформить переход 21-летнего украинца. Сампдория уже контактировал по этому поводу с Динамо, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Удинезе готов подписать Супрягу, но на своих условиях

По информации источника, генуэзцы видят в Супряге партнера для Фабио Квальяреллы. Проблемой может стать формула трансфера – Сампдория предлагает только аренду с правом выкупа. Ранее сообщалось, что киевляне отказали Дженоа и Болонье именно потому, что хотят осуществить полноценный трансфер.

Напомним, в течение едва ли не всего лета Владислава сватали в Дженоа, а год назад – в Болонью, однако до конкретики дело не дошло. В прошлом сезоне Супряга провел 31 поединок в составе киевлян, отметившись тремя голами и пятью ассистами.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери