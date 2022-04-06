Сампдорія орендувала українського чемпіона світу ще наприкінці січня, але за два місяці в Італії нападник провів лише один неповний матч. Тоді Супряга вийшов на заміну в першому таймі поєдинку з Сассуоло, але не дограв його до кінця і був замінений.

Батько та брат Супряги викликані захищати Україну

Вболівальникам Сампи, які чекали голів від 22-річного українця, доведеться запастися терпінням. Марко Джампаоло вважає, що Владислав ще не готовий виходити на поле. Цьому є дві причини – через незнання італійської мови форварду важко сприймати тактичні ідеї тренера.

Друга причина куди прозаїчніша. Супряга перебуває не в найкращому психологічному стані через війну в Україні. Зокрема, Владислав дуже переживає за батька і брата, які у складі ЗСУ захищають рідну землю від російського ворога. Про це повідомляє Calciomercato.

Нагадаємо, оренда Супряги в Сампдорії розрахована до 30 червня та містить опцію викупу українського чемпіона світу.

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