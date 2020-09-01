Супряга потрапив у сферу інтересів Вольфсбурга, повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі у своєму Твіттері.

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За інформацією джерела, німецький клуб теж розглядає можливість підписання нападника киян, попри великий інтерес зі сторони Болоньї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський клуб планує орендувати Супрягу на рік з правом викупу за 7,5 млн євро. Ба більше, "россоблу" навіть планували продати для цього двох своїх гравців.

Зауважимо, у сезоні 2019/20 Владислав Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів 26 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та асистом.

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