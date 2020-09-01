Супряга попал на радары Вольфсбурга
Форвард киевского Динамо Владислав Супряга получил еще один вариант продолжения карьеры.
Супряга попал в сферу интересов Вольфсбурга, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Твиттере.
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По информации источника, немецкий клуб тоже рассматривает возможность подписания нападающего киевлян, несмотря на большой интерес со стороны Болоньи.
Напомним, ранее сообщалось, что итальянский клуб планирует арендовать Супрягу на год с правом выкупа за 7,5 млн евро. Более того, "россоблу" даже планировали продать для этого двух своих игроков.
Заметим, в сезоне 2019/20 Владислав Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15-ю голами и ассистом..
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