Супряга попал в сферу интересов Вольфсбурга, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Твиттере.

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По информации источника, немецкий клуб тоже рассматривает возможность подписания нападающего киевлян, несмотря на большой интерес со стороны Болоньи.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский клуб планирует арендовать Супрягу на год с правом выкупа за 7,5 млн евро. Более того, "россоблу" даже планировали продать для этого двух своих игроков.

Заметим, в сезоне 2019/20 Владислав Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15-ю голами и ассистом..

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