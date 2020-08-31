Болонья продовжує полювання на форвардів Динамо. Новою метою італійців став Жерсон Родрігес.

Як стало відомо Футбол 24, Болонья зацікавилася ще й Жерсоном Родрігесом. Їх вразила гра люксембуржця проти Шахтаря у Суперкубку України.

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Італійці готові запропонувати певну суму, а також парагвайського форварда Сантандера. Статистика нападника, м'яко кажучи, не вражає: у 25 поєдинках минулого сезону Федеріко відзначився аж 1 голом. Раніше Болонья намагалась придбати Супрягу, однак не змогла домовитись з Динамо щодо ціни.

До слова, Жерсон Родрігес розкрився під керівництвом Мірчі Луческу, відзначившись голом та асистом у 2 поєдинках за Динамо в поточному сезоні.

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