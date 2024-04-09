"У Супряги в Динамо все нормально. Традиционно у него травма, точнее дискомфорт. Я думаю, что все идет к тому, что Влад покинет Динамо. Знаю, что СК Днепр-1 им интересуется. Клубу очень нужен форвард. Зимой они серьезно работали – пытались подписать Степанюка, Кулача. Искали нападающего, но не нашли. Не сложилось. А сейчас нацелились на Супрягу.

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С точки зрения самого Супряги, ему однозначно нужна перезагрузка. Влад пришел в Динамо в 2018 году и у него за 6 лет сыграно 53 матча, в которых он забил 3 мяча. Последний забитый гол датирован 19 сентября 2020 года. Согласитесь, такие себе цифры от форварда Динамо, который является самым дорогим приобретением клуба за последние 9 лет. За время контракта в Динамо Супряга выдал лишь один мощный сезон, когда он выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 15 мячей в чемпионате.

Самое главное, чтобы у самого Супряги было желание играть в футбол. Не получать зарплату ничего не делая, а играть в футбол. Чтобы был голод к матчам, голод к забитым мячам, к выполнению турнирных задач, чтобы были амбиции.

Читал о зарплате Супряги в размере 35 000 долларов в месяц. Мой WhatsApp говорит, что это очень существенно не соответствует действительности. Я думаю, что с экономической точки зрения СК Днепр-1 сможет достичь компромисса с Владом. Опыт аренды Леднева показывает, что с Динамо днепряне умеют находить общий язык. Самое важное, что все выглядит так, что в Динамо у Супряги вряд ли есть будущее", – рассказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в текущем сезоне 24-летний нападающий провел за Динамо лишь 6 матчей, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с киевлянами действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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