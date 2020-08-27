Шевченко окреслив завдання збірної України у Лізі націй
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від прийдешніх матчів Ліги націй.
"Ми розглядаємо Лігу націй як дуже важливий турнір. Для багатьох гравців відкривається можливість поборотися за місце в основному складі. Ми створюємо конкуренцію.
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Після Ліги націй починається кваліфікація чемпіонату світу, тому в цьому турнірі ми зможемо поекспериментувати, дати можливість молодим виконавцям проявити себе. Можливо, хтось із них допоможе нам на Євро чи у кваліфікації чемпіонату світу. Тому ми створюємо таку конкуренцію, тому викликали таку кількість молодих гравців.
У кожної збірної будуть свої завдання в цьому турнірі, команди будуть протистояти рівним за класом суперникам. Ми заслужили право бути представленими в Лізі А, серед найкращих збірних. У товариських матчах ми фактично не мали можливості грати з ними", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.
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