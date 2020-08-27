"Ми розглядаємо Лігу націй як дуже важливий турнір. Для багатьох гравців відкривається можливість поборотися за місце в основному складі. Ми створюємо конкуренцію.

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Після Ліги націй починається кваліфікація чемпіонату світу, тому в цьому турнірі ми зможемо поекспериментувати, дати можливість молодим виконавцям проявити себе. Можливо, хтось із них допоможе нам на Євро чи у кваліфікації чемпіонату світу. Тому ми створюємо таку конкуренцію, тому викликали таку кількість молодих гравців.

У кожної збірної будуть свої завдання в цьому турнірі, команди будуть протистояти рівним за класом суперникам. Ми заслужили право бути представленими в Лізі А, серед найкращих збірних. У товариських матчах ми фактично не мали можливості грати з ними", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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