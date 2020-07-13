Супряга не горить бажанням повертатися до київського Динамо, – Циганик

Відомий журналіст Ігор Циганик пояснив, чому Владислав Супряга не прагне повертатись до київського Динамо.

"Наскільки мені відомо, Супряга, Булеца і Дубінчак залишаються на наступний сезон у СК Дніпро-1.

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Сам Супряга не горить бажанням повертатися до київського Динамо. У футболіста є ще відчуття своєї команди. Він у СК Дніпро-1 наче не є гравцем основи, але забив уже достатньо м’ячів. Він себе там добре почуває. Супряга поки не хоче повертатися до Києва", – поділився Циганик в ефірі програми Циганик Live.

До слова, Супряга провів 24 поєдинки у складі СК Дніпро-1 в поточному сезоні, записавши до свого активу 12 голів та 1 асист.

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