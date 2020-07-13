toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО АНДРІЙ ЛУНІН

Супряга не горить бажанням повертатися до київського Динамо, – Циганик

20:11 - Читать на русском
Супряга не горить бажанням повертатися до київського Динамо, – Циганик
Владислав Супряга / фото: СК Дніпро-1

Відомий журналіст Ігор Циганик пояснив, чому Владислав Супряга не прагне повертатись до київського Динамо.

"Наскільки мені відомо, Супряга, Булеца і Дубінчак залишаються на наступний сезон у СК Дніпро-1.

"Супряга набагато якісніший і топовіший, ніж Холанд": Цітаішвілі пояснив низькі ціни українських чемпіонів світу

Сам Супряга не горить бажанням повертатися до київського Динамо. У футболіста є ще відчуття своєї команди. Він у СК Дніпро-1 наче не є гравцем основи, але забив уже достатньо м’ячів. Він себе там добре почуває. Супряга поки не хоче повертатися до Києва", – поділився Циганик в ефірі програми Циганик Live.

До слова, Супряга провів 24 поєдинки у складі СК Дніпро-1 в поточному сезоні, записавши до свого активу 12 голів та 1 асист.

Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну

blog_ava
"Ахметов сказав, що це буде топ-гравець": Денисов розкрив подробиці трансферу, яким займався особисто президент Шахтаря
16:20
15488
Теги
Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Трансфери Сергій Сергій Булеца Владислав Владислав Дубінчак Владислав Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Саутгемптон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук