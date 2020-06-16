"Супряга набагато якісніший і топовіший, ніж Холанд": Цітаішвілі пояснив низькі ціни українських чемпіонів світу

Хавбек чемпіонської збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі впевнений, що він і партнери нічим не поступаються європейським ровесникам.

"Мене не чіпляє, що Холанд тоді навіть не вийшов з групи, а зараз коштує 72 млн євро. Холанд забив тоді 9 м’ячів (у матчі з Гондурасом – прим.ред), і через це йому потім в усіх клубах давали шанс. Супряга був би набагато кращим за нього. Супряга набагато якісніший і топовіший футболіст, ніж Холанд.

"Якщо Зідан довіриться Луніну в Реалі, то Андрій зжере Куртуа": Петраков вірить у голкіпера, з яким став чемпіоном світу

Ми грали з італійцями, то їхня вартість була по 20 мільйонів євро, адже вони грають в італійських командах. Якби у нас був чемпіонат такий, як в Англії, Іспанії чи Італії, то і цінники були б інші", – запевнив Цітаішвілі в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, збірна України U-20 здобула золото на минулорічному мундіалі в Польщі, однак жоден з підопічних Олександра Петракова не перейшов в одну з топ-5 ліг Європи.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю