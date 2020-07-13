toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Супряга не горит желанием возвращаться в киевское Динамо, – Цыганык

20:11 - Читати українською
Супряга не горит желанием возвращаться в киевское Динамо, – Цыганык
Владислав Супряга / фото: СК Днепр-1

Известный журналист Игорь Цыганык объяснил, почему Владислав Супряга не хочет возвращаться к киевського Динамо.

"Насколько мне известно, Супряга, Булеца и Дубинчак остаются на следующий сезон в СК Днепр-1.

"Супряга намного качественнее и топовее, чем Холанд": Цитаишвили объяснил низкие цены украинских чемпионов мира

Сам Супряга не горит желанием возвращаться в киевское Динамо. У футболиста есть еще ощущение своей команды. Он в СК Днепр-1 вроде бы не является игроком основы, но забил уже достаточно мячей. Он себя там хорошо чувствует. Супряга пока не хочет возвращаться в Киев", – поделился Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

К слову, Супряга провел 24 поединка в составе СК Днепр-1 в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 1 ассист.

Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну

blog_ava
Цыганков имеет сумасшедшую сумму отступных – Суркис может продать главную звезду Динамо значительно дешевеле
12:47
15039
Теги
Сергей Сергей Булеца Владислав Владислав Дубинчак Трансферы Динамо Киев Владислав Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев Трансферы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
мин
Алавес
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук