Супряга не горит желанием возвращаться в киевское Динамо, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык объяснил, почему Владислав Супряга не хочет возвращаться к киевського Динамо.

"Насколько мне известно, Супряга, Булеца и Дубинчак остаются на следующий сезон в СК Днепр-1.

"Супряга намного качественнее и топовее, чем Холанд": Цитаишвили объяснил низкие цены украинских чемпионов мира

Сам Супряга не горит желанием возвращаться в киевское Динамо. У футболиста есть еще ощущение своей команды. Он в СК Днепр-1 вроде бы не является игроком основы, но забил уже достаточно мячей. Он себя там хорошо чувствует. Супряга пока не хочет возвращаться в Киев", – поделился Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

К слову, Супряга провел 24 поединка в составе СК Днепр-1 в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 1 ассист.

Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну