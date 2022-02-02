Сампдорія презентувала Супрягу українською мовою
17:37 - Читать на русском
Владислав Супряга офіційно перебрався до Італії.
"Ласкаво просимо", – написала прес-служба Сампдорії до фото Владислава Супряги у формі генуезців.
Супряга отримав у Сампдорії зірковий номер з українським слідом
Український форвард захищатиме кольори італійського клубу на правах оренди до кінця сезону, Сампдорія також володіє правом першочергового викупу Владислава.
Після 23-х турів Серії А Сампдорія розташувалась на 16-й сходинці. У нинішньому сезоні Супряга провів 6 матчів, але результативними діями не відзначався.
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