"Ласкаво просимо", – написала прес-служба Сампдорії до фото Владислава Супряги у формі генуезців.

Супряга отримав у Сампдорії зірковий номер з українським слідом

Український форвард захищатиме кольори італійського клубу на правах оренди до кінця сезону, Сампдорія також володіє правом першочергового викупу Владислава.

Після 23-х турів Серії А Сампдорія розташувалась на 16-й сходинці. У нинішньому сезоні Супряга провів 6 матчів, але результативними діями не відзначався.

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