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Супряга: Хочу якомога швидше потрапити в основу Динамо

20:57 381 Читать на русском
Супряга: Хочу якомога швидше потрапити в основу Динамо
Владислав Супряга / Фото ФК Динамо

Новачок Динамо Владислав Супряга, який обрав собі номер "89", прагне швидше стати гравцем основи та допомогти команді перемагати.

"Буду намагатися якомога швидше потрапити в основний склад і, звичайно, допомогти команді виграти трофеї.

Це була моя мрія – перейти в Динамо, а те, що сказав Береза (президент СК Дніпро-1 Юрій Береза щодо того, що головним фактором переходу Супряги до Динамо стала його дівчина), це просто збіг.

Хацкевич: У Супряги велике майбутнє, він знає традиції Динамо і прагнув сюди потрапити

Надмірна увага до мене? Я спокійно до цього ставлюся.

Чому обрав номер 89? Я мав дебютувати за Дніпро в Прем'єр-лізі, цей матч зірвався, і я поставив мету дебютувати під цим номером.

Чи мрію я грати в Європі? Звичайно, мрію. Але думаю, що мені ще зарано, я ще дуже молодий і ще хочу спробувати себе в Україні", – сказав Супряга під час презентації в якості новачка Динамо в понеділок.

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Джерело: Футбол 24
Теги
Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Владислав Супряга Владислав Супряга Юрій Береза
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