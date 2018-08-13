Супряга: Хочу якомога швидше потрапити в основу Динамо

Новачок Динамо Владислав Супряга, який обрав собі номер "89", прагне швидше стати гравцем основи та допомогти команді перемагати.

"Буду намагатися якомога швидше потрапити в основний склад і, звичайно, допомогти команді виграти трофеї.

Це була моя мрія – перейти в Динамо, а те, що сказав Береза (президент СК Дніпро-1 Юрій Береза щодо того, що головним фактором переходу Супряги до Динамо стала його дівчина), це просто збіг.

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Надмірна увага до мене? Я спокійно до цього ставлюся.

Чому обрав номер 89? Я мав дебютувати за Дніпро в Прем'єр-лізі, цей матч зірвався, і я поставив мету дебютувати під цим номером.

Чи мрію я грати в Європі? Звичайно, мрію. Але думаю, що мені ще зарано, я ще дуже молодий і ще хочу спробувати себе в Україні", – сказав Супряга під час презентації в якості новачка Динамо в понеділок.

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