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Наші закордоном: дебют Ярмоленка, вилучення Шиндера, дубль Олійника, чергові голи Маліновського і Селезньова

12:00 460 Читать на русском
Наші закордоном: дебют Ярмоленка, вилучення Шиндера, дубль Олійника, чергові голи Маліновського і Селезньова
Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Євген Селезньов
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" започатковує нову рубрику, яка щотижнево знайомитиме вас із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у провідних чемпіонатах Європи.

За підсумками кожного туру ми радітимемо успіхам наших земляків і аналізуватимемо їхні виступи. Протягом останніх років тенденція щодо переїзду українців за кордон набуває нових барв і у сезоні, що розпочався, ми матимемо змогу слідкувати за тим, як адаптується Андрій Лунін в Реалі, чи зможе стати лідером Вест Хема Андрія Ярмоленко, чи проявить характер у Шальке Євген Коноплянка, чи до снаги Руслану Маліновському перебратися у топ-чемпіонат. Свідками цих та безлічі інших інтриг ми ставатимемо кожного понеділка у традиційному випуску "Наших закордоном". Отже, в добру путь!

Англія

Шлях Андрія Ярмоленка в АПЛ розпочався на Енфілді. Українець з’явився на заміну в матчі з Ліверпулем, коли шансів у Вест Хема врятувати становище було обмаль. Ярмоленко мав у своєму розпорядженні трохи більше 20 хвилин, а його команда поступалася з рахунком 0:3. До завершення зустрічі Вест Хем пропустив ще раз, а детально про дії Андрія ми розповідали у авторському матеріалі.

Ліверпуль – Вест Хем: "пристойний Ярмоленко", вчинок Салаха, суддівський прокол і заявка на чемпіонство

Олександр Зінченко, який відмовився на тижні переходити у Вулверхемптон, не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч з Арсеналом.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 1 матч, 23 хвилини

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)

Франція

В елітному французькому дивізіоні наших представників немає, зате у Лізі 2 виступає екс-збірник Пилип Будківський. У червні нападник підписав контракт із Сошо, а у минулому турі вдруге з’явився на полі у складі нової команди.

будківський

Пилип вийшов на заміну у матчі з Аяччо на 73-й хвилині і першим дотиком переправив м’яч у... власні ворота. На щастя для Сошо, на той момент команда вела у рахунку 3:1 і до завершення зустрічі автогол українця так і залишився останнім неприємним епізодом.

Після гри футболісти Сошо у роздягальні бурхливо святкували першу перемогу в сезоні. Разом з усіма стрибав і танцював наш Будківський.

Примітно, що на прес-конференції Хосе Мануель Айра, наставник Сошо, взяв відповідальність на себе за пропущений другий гол і практично відразу згадав ім’я Пилипа. Мовляв, жодних претензій до українця у нього немає.

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Пилип Будківський (Сошо) – 2 матчі, 107 хвилин

Бельгія

Відразу у п’яти матчах минулого туру Ліги Жупіле виходили на поле українці. У старті Гента з’явилися Ігор Пластун та Роман Яремчук. "Індіанці" вдома не залишили шансів Ваасланд-Беверену (4:1), а Яремчук відкрив рахунок в зустрічі.

У п’ятому матчі поспіль забиває Руслан Маліновський! Цього разу вихованець Шахтаря вразив ворота Остенде, а його Генк переміг з рахунком 2:0. Маліновський вийшов на заміну на 54-й хвилині, а через півгодини забив. Раніше Руслан двічі радував уболівальників у Лізі Європи і стільки ж разів відзначався у чемпіонаті.

Євген Макаренко допоміг Андерлехту здолати на виїзді Шарлеруа (2:1). Українець відбігав увесь поєдинок.

Роман Безус провів весь матч проти Локерена, з яким його Сент-Трюйден розійшовся миром (1:1).

За Антверпен 67 хвилин відіграв Єгор Назарина. Українець пішов з поля в протистоянні з Мускроном за нічийного рахунку, однак наприкінці зустрічі його партнерам вдалося забити єдиний гол у матчі.

Андрій Бацула, який кілька днів тому поповнив Кортрейк, матч за участю свого нового клубу проти Брюгге (0:3) провів на лаві запасних.

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Ігор Пластун (Гент) – 3 матчі, 270 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 3 матчі, 1 ж.к., 270 хвилин

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 3 матчі, 1 ж.к., 249 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 3 матчі, 2 голи, 246 хвилин

Руслан Маліновський (Генк) – 3 матчі, 3 голи, 216 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 3 матчі, 163 хвилини

Валерій Лучкевич (Стандард)

Андрій Бацула (Кортрейк)

Туреччина

Минулого тижня Євген Селезньов приніс Акхісару перемогу в Суперкубку Туреччини – забив гол в основний час поєдинку з Галатасараєм, а потім реалізував вирішальний пенальті. Тепер настав час забивати зірковому супернику в чемпіонаті. Цього разу команда українця поступилася (1:2), проте Селезньов таки відзначився у воротах Бешикташа. Сталося це на 56-й хвилині при рахунку 0:2.

Сергій Рибалка вийшов у старті Сівасспора і допоміг своїй команді перемогти Аланьяспор. Господарі забили єдиний гол на 84-й хвилині.

Євген Опанасенко просидів матч Коньяспора з Ерзурумспором в запасі (3:2).

Кайсеріспор Олександра Кучера та Артема Кравця зіграє свій матч у понеділок.

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Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 1 матч, 1 гол, 90 хвилин

Сергій Рибалка (Сівасспор) – 1 матч, 90 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор)

Олександр Кучер (Кайсеріспор)

Артем Кравець (Кайсеріспор)

Чехія

Всі 90 хвилин у складі Слована провів Тарас Качараба. Його команда на виїзді зіграла внічию 1:1 з Опавою.

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Тарас Качараба (Слован) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Скандинавія

Якщо ви зайдете на сайт фінського клубу СІК (Сейняйокі), то відразу ж помітите фото усміхненого Дениса Олійника на весь екран.

олійник

А все тому, що уродженець Чернівців прекрасно провів вихідні. Олійник оформив дубль, а його команда на виїзді перемогла ВПС (2:0).

Голи Олійника на 01:12 та 03:36

Ще одного разу українець виходив віч-на-віч з воротарем, був відверто збитий, однак голкіпер побачив перед собою лише жовту картку. Цікаво, що в елітному фінському дивізіоні частина гравців має прізвища на спині, а частина грає без них. Так от у нашого Дениса прізвище поки відсутнє. Зате коментатори називають його лише "Денисом".

Свій черговий матч у новому чемпіонаті провів воротар Марієхамна Ігор Левченко. Команда українця знову програла. Цього разу РоПСу – Левченко пропустив лише раз на 86-й хвилині зустрічі, але цього господарям вистачило для тріумфу.

В якості фінського бонуса – новини з другого дивізіону, який називається Ykkönen, де виступає КПВ з двома українцями у складі.

Якщо захисник Максим Жичиков так і залишився на лаві запасних у минулому турі, то Костянтин Ярошенко провів на полі 84 хвилини і відзначився забитим голом. КПВ зіграв унічию 2:2.

Гол українця з 00:46

У старті данського Вайле проти Вендсюсселя вийшов українець Емерсон. Уродженець Одеси пішов з поля на 60-й хвилині при рахунку 1:0 не на користь його команди, а вже через хвилину після заміни екс-гравця Олімпіка Вайле відігрався.

Артема Довбика не було у заявці на поєдинок Мідтьюланда і Хорсенса (3:0).

Есб’єрг Юрія Яковенка свій матч зіграє в понеділок.

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Ігор Левченко (Марієхамн) – 4 матчі, 6 пропущених голів, 360 хвилин

Денис Олійник (СІК) – 3 матчі, 2 голи, 203 хвилини

Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 3 матчі, 38 хвилин

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 2 матчі,2 ж.к., 150 хвилин

Сербія

Раднічкі з Ніша вдома здолали Вождовац (1:0), а наш Тарас Бондаренко провів всю гру на лаві запасних. Команда колишнього гравця Полтави та краматорського Авангарда йде другою в сербській Суперлізі слідом за Црвеною Звездою після чотирьох стартових турів.

Сергій Кулинич, який нещодавно змінив донецький Олімпік на Спартак із Суботіци, поки у складі нової команди не дебютував.

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Тарас Бондаренко (Раднічкі) – 2 матчі, 180 хвилин

Сергій Кулинич (Спартак)

Македонія

Минулими вихідними стартував чемпіонат Македонії, а разом з тим свій четвертий сезон у Вардарі розпочав українець Євген Новак. Вихованець Динамо традиційно вийшов у старті і провів на полі весь поєдинок проти Шкендії. Команда Новака то вигравала, то програвала, але у підсумку зіграла внічию 2:2.

В одному з епізодів, як відзначають македонські журналісти, українець самовіддано кинувся під м’яч і відвів загрозу від власних воріт. Примітно, що у складі Шкендії відзначився Бесарт Ібраїмі (екс-гравець Севастополя, Таврії та запорізького Металурга), а наприкінці гри врятував Вардар від поразки динамівець Горан Попов, який завдав красивого дальнього удару.

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Євген Новак (Вардар) – 1 матч, 90 хвилин

Хорватія

Знову не потрапив у стартовий склад Осієка Дмитро Льопа. Його команда провела свій третій поєдинок у Hrvatski Telekom Prva liga, однак українець вкотре на поле не вийшов. Втім у цьому сезоні Льопа вже грав у Лізі Європи. Щодо звітного туру, то Осієк вдома розгромив Істру (3:0), а вихованець Дніпра весь матч провів на лаві запасних.

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Дмитро Льопа (Осієк)

Словаччина

Слован з Артемом Сухоцьким у складі на останніх хвилинах врятувався від поразки у протистоянні з Нітрою (1:1). Українець провів на полі всі 90 хвилин.

Данило Бескоровайний вдруге в сезоні просидів у заміні весь матч Земпліна проти Спартака з Трнави.

У Іллі Терещенка ідентичний показник. Українець всю гру із Сеніцею просидів у заміні.

Максим Третьяков у заявку свого ДАК 1904 не потрапив.

Тренчин на виїзді здолав Жиліну (3:2), проте 18-річний український воротар Олександр Моргос опинився за межами заявки.

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Артем Сухоцький (Слован) – 3 матчі, 270 хвилин

Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 1 матч, 60 хвилин

Данило Бескорований (Земплін)

Олександр Моргос (Тренчин)

Угорщина

У сусідній країні лише в одному матчі в заявці жодної із команд не було українських легіонерів. Все розпочалося ще у п’ятницю, коли Дебрецен гостював у Секешфегерварі, де базується МОЛ Віді (1:1). Незважаючи на те, що офіційний сайт Дебрецена називає екс-воротаря Говерли "українським угорцем", Олександр Надь також буде під ретельним прицілом нашої рубрики. Воротар провів на полі весь матч, отримав жовту картку, а свій гол пропустив на 90+1 хвилині.

У матчі Кішварда – Ференцварош на полі з перших хвилин з’явилося відразу четверо наших співвітчизників: Роман Карасюк, Антон Шиндер, Темур Парцванія у господарів та Іван Петряк у гостей. Команда Петряка святкувала перемогу 2:0 (один з голів було забито з пенальті, який заробив саме Іван ), натомість Антон Шиндер отримав червону картку на 33-й хвилині. На лаві запасних у складі Кішварди залишився Павло Лук'янчук.

шиндер

Як наслідок, найбільш українська команда нашої рубрики посідає останнє місце в лізі з показником в 11 пропущених і 0 забитих голів.

До речі, в останніх чотирьох матчах Кішварда отримала 4 пенальті у власні ворота. У спеціальному ролику на офіційному сайті клубу змонтовано усі суперечливі моменти.

Фол на Петряку, що призвів до пенальті – на 01:15

Окремо варто розібрати і вилучення Антона Шиндера. Українець грубо збив ззаду суперника у центрі поля в абсолютно невимушеній ситуації, побачив перед собою жовте світло, ще й накинувся на суддю.

У протистоянні команд екс-гравців Олімпіка Артема Кичака та Сергія Шестакова перемогу святкував воротар. Обидва зіграли по 90 хвилин, проте Кичак до свого активу заніс "суху" гру – МТК переміг Дьошдьор з рахунком 1:0. Також у складі МТК всю гру провів Євген Селін.

У старті Мезакьовешда вийшов Михайло Месхі, проте це не допомогло його команді здолати одного з лідерів – Гонвед (0:1).

Юрій Габовда матч проти Академії Пушкаша провів на лаві запасних.

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Олександр Надь (Дебрецен) – 4 матчі, 2 пропущених голи, 1 ж.к., 360 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 4 матчі, 5 пропущених голів, 360 хвилин

Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин

Євген Селін (МТК) – 4 матчі, 342 хвилини

Роман Карасюк (Кішварда) – 4 матчі, 334 хвилини

Іван Петряк (Ференцварош) – 4 матчі, 2 голи, 291 хвилина

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 3 матчі, 1 ж.к., 178 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 2 матчі, 180 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 2 матчі, 1 ж.к., 135 хвилин

Антон Шиндер (Кішварда) – 2 матчі, 1 ч.к., 123 хвилини

Шандор Вайда(Мезакьовешд) – 2 матчі, 35 хвилин

Павло Лук'янчук (Кішварда) – 1 матч, 39 хвилин

Богдан Мельник (Кішварда) – 1 матч, 90 хвилин

Польща

У старті Арки вийшов Андрій Богданов, проте був замінений на 65-й хвилині при рахунку 1:0 на користь Гурніка. На 88-й хвилині Арці вдалося врятуватися від поразки – 1:1.

Вже традиційно з перших хвилин у складі Краковії з’явився Олексій Дитятьєв. Його команда також зіграла внічию 1:1 з Погонню, а польська преса доволі непогано оцінила гру українця.

Нарешті свою дебютну гру за Медзь провів Антон Каніболоцький. Наш воротар двічі пропустив (при п’яти ударах у площину). Між двома голами Лехії українець двічі блискуче відбив удари впритул.

каніболоцький

У четвер весь матч у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти Генка провів Володимир Костевич. На вихідних вихованець Карпат не потрапив у заявку Леха в Екстраклясі.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 4 матчі, 360 хвилин

Андрій Богданов (Арка) – 4 матчі, 303 хвилини

Володимир Костевич (Лех) – 2 матчі, 115 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Ярмоленко дебютував в АПЛ – пристойні оцінки від англійських ЗМІ та комплімент від Клоппа

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