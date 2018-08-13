Хацкевич: У Супряги велике майбутнє, він знає традиції Динамо і прагнув сюди потрапити

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що новачок команди Владислав Супряга має велике футбольне майбутнє.

"Супрязі приділяється багато уваги. І не тому, що він перейшов у Динамо, а тому, що він вже достатньо тривалий час показує хороший рівень футболу, зокрема, на юнацькому чемпіонаті Європи. Ми теж за ним стежили.

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В нього велике майбутнє. Хлопець він достатньо грамотний, розумний, у нього є сильні якості. Якщо почну їх перелічувати, то він може навіть сам про них не знає. А головне, що вони є. Нам потрібно буде ці якості і розкрити, і примножити, щоб він був корисним команді. Традиції Динамо він знає, він сюди прагнув – він сюди потрапив.

У нього зараз є мікропошкодження, він працює за індивідуальною програмою з нашим тренером по фізпідготовці. Здоров'я футболіста стоїть на першому місці. Як тільки він буде готовий, ми будемо використовувати його вже і в тренувальному процесі, і в ігровому циклі", – зазначив Хацкевич під час презентації новачків Динамо у понеділок.

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