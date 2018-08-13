Супряга: Хочу как можно скорее попасть в основу Динамо

Новичок Динамо Владислав Супряга, который выбрал себе номер "89", стремится скорее стать игроком основы и помочь команде побеждать.

"Буду стараться как можно быстрее попасть в основной состав и, конечно, помочь команде выиграть трофеи.

Это была моя мечта – перейти в Динамо, а то, что сказал Береза ​​(президент СК Днепр-1 Юрий Береза ​​о том, что главным фактором перехода Супряги в Динамо стала его девушка), это просто совпадение.

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Чрезмерное внимание ко мне? Я спокойно к этому отношусь.

Почему выбрал номер 89? Я хотел дебютировать за Днепр в Премьер-лиге, этот матч сорвался, и я поставил цель дебютировать под этим номером.

Мечтаю ли я играть в Европе? Конечно, мечтаю. Но думаю, что мне еще рано, я еще очень молод и еще хочу попробовать себя в Украине", – сказал Супряга во время презентации в качестве новичка Динамо в понедельник.

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